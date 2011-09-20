中国重申反对美国对台军售

路透北京9月20日电---中国外交部重申反对美国对台军售。美国政府预计将于本周决定是否升级台湾现有F-16战斗机组。

中国外交部发言人洪磊周二在外交部例行记者会上称：“中方坚决反对美对台售武，有关立场是一贯和明确的。”

奥巴马政府周五非正式地告诉美国议员会升级台湾140多架F-16 A/B战机，同时否决台湾要求购入更先进的F-16 C/D战机。

一名要求匿名的美国高官称，奥巴马政府将于周三正式向国会说明政府决定。该官员拒绝证实对台军售的细节。

华盛顿一旦正式宣布其决定，中国将正式回应美对台军售协议。

洪磊在记者会上并称：“我想强调，任何国家、任何人都不能动摇中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、反对外来干涉的坚定意志。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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