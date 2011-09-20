希腊政府承诺精简公共部门

* 希腊与IMF和欧盟举行电话会议

* 希腊承诺精简公共部门

路透雅典9月20日电---希腊周二承诺精简其庞大的公共部门,并在两天内二度与国际贷款人举行电话会议,必须说服後者进一步提供资金,以避免政府部门在下月资金耗尽.

普通希腊民众对撙节措施感到气愤,而北欧债权国家,特别是德国、芬兰与荷兰,也因纾困计划而精疲力尽,他们表现出最为强硬的态度,要求希腊必须符合严格的条件才能获得新一期援助资金.

尽管希腊经济即将迈入衰退的第四年,但欧盟和国际货币基金组织(IMF)对于希腊政府的施压却日益加大,要求其兑现削减赤字的承诺.

IMF已要求雅典方面精简公务员并降薪,砍掉低效率的政府机构,打击逃税行为,并出售数十亿欧元的国有资产用于弥补预算缺口.

希腊政府已经推出新的薪资和财产税,并削减公共部门的薪资和养老金,但到周二为止,在裁减公务员方面一直进展不大.

政府副发言人Angelos Tolkas表示,"我们的主要目标是精简公共部门.过去两年希腊已经停止向约200,000名公务员支付薪资,而且我们还在继续."

**公众不满**

公众对于减薪的抗议活动自今年年初以来已经减少,但随着危机恶化,不满情绪再次上升.

44岁的公共部门雇员、单身母亲Niki Playannakou说,"他们让我们受创...我们去年接受了减薪,为了国家的利益我们容忍了一些事情,但随着时间的流逝,我们并未看到事情有改善.一个家庭能承受多少?"

浏览欧元区危机相关图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

希腊财长Evangelos Venizelos周二晚间开始与欧盟和IMF官员就撙节举措举行数日来的第二次电话会议.

希腊政府官员表示,周一召开的第一次电话是一场具有"建设性的和实质性的"会谈,他们预期将取得80亿欧元(110亿美元)的下一笔援助款,尽管其持续无法达成协议中的既定目标.

IMF/欧盟的动作小组曾经在9月2日突然离开希腊,因对于希腊进度落後的程度、以及雅典当局为了实现承诺而需采取的行动存有歧见.

接近IMF/欧盟/欧洲央行检查员的官员们表示,IMF/欧盟的检查员需要回到雅典以达成协议,但周二的会谈可能设定时间表及其访视的范围.

"他们必须来到雅典做总结."一名要求不具名的官员向路透表示.

Venizelos已宣示将采取一切必要的节约措施以避免违约,其违约可能会加深已然不稳的全球市场动荡,并推动欧元区其他高负债二线国家走向危险边缘.

在电话会议召开前,接近IMF/欧盟/欧洲央行检查员的官员们表示,关于明年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)目标6.5%的议题,希腊需要提出如何避免执行失败的细节.

**违约所带来的风险过高?**

部分分析师表示,由于欧元区尚未批准意在保护较为弱小成员国的欧洲金融稳定机构(EFSF)基金,雅典违约、从而引发欧元区在乱局中解体所带来的风险可能过高,让提供援助国家承担不起,所以无法不核发更多的援助资金.

路透根据Markit的数据计算,信用违约互换(CDS)担保合约指标显示,投资人预期希腊违约的可能性超过90%.

这可能包括利用新债换旧债计画等经过规画的技术性违约,藉以纾缓其债务负担;希腊债务规模料于今年超过GDP的165%.

一位来自认定是否发生"信用事件"机构的官员表示,无论是新债换旧债计画、或者是雅典当局下个月无法发出公务员薪水,近期都不会造成CDS合约于理赔;若CDS合约理赔,恐将造成更大的市场动荡.

先前希腊报纸Kathimerini报导指出,希腊总理帕潘德里欧正考虑就希腊是否应在欧元区内解决危机、或是否应离开欧元区进行公投.对此雅典当局加以否认.

希腊政府曾表示,计画在今年秋天就政治改革进行公投,但一再否认这会与欧元区成员国身份有关.

"我们并未讨论此一议题,绝对没有."政府发言人士Tolkas表示.

债信评等机构惠誉表示,希腊是否续留欧元区的议题存在着矛盾氛围,这让人对欧元的政治承诺疑虑升高.

但惠誉进一步表示,"我们预期希腊将会违约,但不会离开欧元区."(完)

--编译 郑茵/杜明霞/张明钧;审校 张荻/李爽

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