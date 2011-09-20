IMF呼吁欧洲采取适当行动应对危机

* IMF调降全球经济成长预估

* IMF警告美国和欧洲可能滑入衰退

* 不认为欧元区有解体风险;称希腊情势"可控"

* 新兴市场引领增长,但不确定性升高

路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,欧洲必须"采取适当行动"应对其日益恶化的主权债务危机,否则将对全球经济成长造成严重影响.

IMF表示,欧洲债务问题和极为缓慢的美国复苏,可能拖累全球经济成长.IMF并警告称,如果不采取行动,这些经济体可能重新陷入衰退.

但IMF首席经济学家在发布IMF最新全球经济展望报告时,强调欧洲是"担忧的主要根源".

"普遍认为决策者比市场慢一拍,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)对记者表示,"欧洲必须采取适当行动."

投资者曾质疑欧洲能否提出令人信服的解决方案,来化解主权债务危机.这场日益恶化的危机已使信心动摇,并让金融市场动荡.

IMF下调2011和2012年全球增长预估至4%,几乎每个地区的预估都遭到调降,IMF并称仍有下修风险.约三个月之前IMF预估今明两年经济料分别扩张4.3%和4.5%.

对于如何应对高债务水准及脆弱的全球复苏,全球各国财政官员似乎提不出清晰的计画.各国财政官员本周稍晚将齐聚华盛顿,参与IMF和世界银行半年一度的会议.

IMF给欧洲领导人的讯息是,他们需尽其所能维护外界对国家政策和欧元的信心;IMF并呼吁欧洲央行,若增长的风险依旧持续,应调降利率.

标准普尔周一将意大利债信评等下调一个级距,并维持展望为负面.希腊周二誓言缩减公共部门,以获得IMF等国际贷款方的进一步贷款.

目前处于欧洲危机核心的希腊,正面临来自欧盟和IMF日益升高的压力,希望其兑现削减赤字的承诺.

IMF资深经济学家Jorg Decressin对记者表示,希腊债务问题"可控",希腊政府将坚定地留在欧元区.

他表示,探讨分拆17国的欧元区是一个"疯狂的提议",因为欧洲领导人正在努力确保欧元区的正常运转.

IMF财政问题主管Carlo Cotarrelli称,欧洲有支持深陷危机国家的政治意愿,但政策制定者未能就其策略进行适当的沟通.

他认为,欧元区国家"不一致的声音"传达出混淆的信息,令市场感到困惑.

**经济复苏疲弱**

IMF警告道,若美国近期未采取必要的措施提振经济,政治不确定性会威胁到其经济的复苏.

IMF还表示,欧洲和美国若未能采取有力措施,将损及金融市场,会导致全球贸易和资本流动的大幅下降,拖累新兴和发展中经济体的成长.

该组织将欧元区2011年经济增长率预估下调了近0.5个百分点至1.6%,并称明年其增长率可能仅有1.1%.

IMF警告称,美国急于削减预算或将进一步削弱经济增长,美国联邦储备委员会(美联储,FED)应该准备好进一步放宽货币政策.美联储周二和周三召开会议,市场广泛预期其将采取新举措来支持经济复苏.

IMF将2011年和2012年美国经济增速预估分别从6月预计的2.5%和2.7%下调至1.5%和1.8%.

日本经济今年料萎缩0.5%,并不像最初预期的那般严重,但2012年料仅会增长2.3%.IMF在6月曾表示,日本经济明年可能增长2.9%.

IMF还表示,新兴市场经济体的前景愈加不确定,但今年增长速度可能维持在相当强劲的水准6.4%左右,2012年放缓至6.1%.

其警告称,新兴经济体仍需要密切关注经济过热迹象,并称在一些国家,大宗商品价格上涨以及社会和政治动荡构成威胁.

IMF下调了中国及其他亚洲新兴经济体的成长预估,部分因为全球经济增长减缓.

其预计中国2011年和2012年经济分别增长9.5%和9.0%,低于6月时预估的9.6%和9.5%.(完)

--编译 张涛/张若琪/张荻/王兴亚;审校 郑茵/张明钧

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