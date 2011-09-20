美国8月房屋开工创4月以来最大降幅 凸显经济困境

* 8月房屋开工年率下降5%,至57.1万户

* 开工年率创4月以来最大降幅

* 建筑许可上升3.2%,年率为62万套,为去年12月以来最高

路透华盛顿9月20日电---美国8月房屋开工降幅超过预估,拖累经济成长,并给奥巴马总统带来压力,要求其采取更多举措改善经济颓势.

美国商务部周二称,8月房屋开工锐降5%,创4月以来最大降幅,经季节调整後的年率为57.1万户,不及楼市繁荣时期高峰水平的三分之一.路透调查的分析师原本预计会降至59万户.

"楼市不仅形势糟糕,而且仍然不及较低的预期,"Cantor Fitzgerald & Co股票部门主管Sal Catrini表示.

市场上存在大量待售成屋,因此开发商启动新项目的兴致不高,这种情况正在阻碍经济从2007-09年的衰退中复苏.

楼市"在就业市场大幅改善以前不会好转,这在今年不太可能出现,"Raymond James首席分析师Scott Brown表示.

楼市一直阻碍美国经济复苏,尽管其目前仅占国内生产总值(GDP)的2.4%左右,低于楼市繁荣时期约6.1%的水准.

浏览美国8月房屋开工和建筑许可图表,请点选(r.reuters.com/maj83s).

美股周二收升,因投资者忽略该数据,将注意力转向美联储周二开始的为期两天的会议.美联储料决定采取更多举措援助经济.美国公债价格几乎持平.

楼市当前疲态持续对白宫施压,要求其采取更多支持举措.

奥巴马已经提出一项4,470亿美元的刺激计划,包括减税、加大基础设施投资和扩大失业救助等.

奥巴马政府还在与联邦住房金融局(FHFA)联手,考虑扩大一项计划,向陷入困境的借款者提供政府支持贷款.

然而,其他一些政府支持措施开始逐步撤销.本月底联邦住房机构可以购买的贷款规模将减少,明年房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)将开始针对其购买的贷款上调费用.

**警惕二次衰退**

8月房屋开工下降可能部分受到了热带风暴的影响,包括飓风Irene在内的热带风暴8月末横扫了美国东海岸.东北部地区的房屋开工下降29.1%.

全国房屋开工最疲弱的部分集中在多户型住宅,下降了13.5%.

独栋住房开工下滑1.4%,该领域占据较大的市场份额.

由于整体经济增长不太稳定,国际货币基金组织(IMF)周二警告称,美国或将再次陷入衰退.

不过,分析师的普遍观点是,美国能够安然度过困境.

重型机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周二公布,截至8月的三个月中,其向北美经销商的销售速度略微加快,表明需求依然稳定.

另一个振奋人心的迹象是,工会人士表示,通用汽车(GM.N)签署临时协议,在美国工厂增加超过6,000个就业岗位.

周二的楼市数据也显现一丝希望曙光.8月建筑许可增加3.2%.而房屋建筑商Lennar(LEN.N)周一也曾预期第四季将表现强劲.

但该行业似乎尚未准备好在近期为经济增长提供有力支持.

"房屋市场的发展还不快."4Cast分析师Sean Incremona表示,"建筑许可情况显得稍好,但看起来整体楼市还没有找到迅速起飞的方法."(完)

--编译 李爽/王兴亚/徐文焰;审校 张涛

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