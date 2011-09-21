骆家辉敦促中国降低贸易壁垒

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透北京9月20日电(记者 Michael Martina)---美国驻华大使骆家辉周二称，中国要实现自身发展目标，就必须降低对外国企业所设壁垒。其表态凸显外国投资方对中国经济改革步伐感到失望。
骆家辉矛头指向中国对金融服务业以及外商投资的限制，呼吁中国政府停止“广泛的政府干预”。
骆家辉在对中国美国商会和美中贸易全国委员会成员讲话时称，这些政策最终会起到反作用，阻碍中国获得资本、技术和管理经验等。
他指出，中国过去30年经济增长模式不适用于未来30年，过去模式以低成本出口和投资于资源密集型制造业为基础。
这是骆家辉出任美国驻华大使以来第二次公开场合讲话。
中国已承诺将调整自主创新政策，但许多外国公司称仍面临歧视性做法和规定，尤其是在地方层面。
骆家辉此次发言在9月表态基础上深入，他当时讲话为中美关系奠定合作基调，但呼吁中国减少贸易和投资壁垒。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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