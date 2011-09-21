中国股市盘前看点--9月21日

沪综指放量收升至两个月新高 建筑建材板块领涨
路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周四放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国8月成屋销售年率.
--美国9月16日当周抵押贷款市场指数与再融资指数.
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议.
**宏观经济及政策面**
--国际货币基金组织(IMF)将中国今年经济增长率预估从9.6%下调至9.5%,2012年经济增长率预估从9.5%下调至9.0%.预计今年消费者物价将增长5.5%,明年增长3.3%.
**重点行业和公司**
--多位人士表示,新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦.
--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹表示,目前房价还没有降到位,今年不降,两三年後还得降,因为保障房的影响太大.
--消息人士称,中国水电IPO(首次公开发行)主承销商中信建投给予询价区间每股5.39-6.41元人民币,对应2011年动态市盈率为13.5-16倍.中银国际给出区间为每股5.3-6.3元,对应市盈率为13.5-16.1倍.
**海外动向**
--美国股市周二收盘涨跌互现,投资者静观美联储是否会推出进一步经济刺激举措,以及希腊避免债务违约的磋商是否会取得进展.当日成交为8月底来最低,市场回吐稍早约1%的升幅,因在意大利信贷评等遭下调後,投资人不敢大举做多.道琼工业指数收高7.65点,或0.07%,报11,408.66.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指在2,400点有支撑.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
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路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周四放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
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