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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 21日 星期三 09:18 BJT

美国8月房屋开工创4月以来最大降幅

美国8月房屋开工降幅超过预估,拖累经济成长,并给奥巴马总统带来压力,要求其采取更多举措改善经济颓势. 美国商务部周二称,8月房屋开工锐降5%,创4月以来最大降幅,经季节调整後的年率为57.1万户,不及楼市繁荣时期高峰水平的三分之一.路透调查的分析师原本预计会降至59万户. 路透

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