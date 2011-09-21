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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 21日 星期三 09:15 BJT

骆家辉敦促中国降低贸易壁垒

美国驻华大使骆家辉周二在对中国美国商会和美中贸易全国委员会成员讲话时称，中国要实现自身发展目标，就必须降低对外国企业所设壁垒。其表态凸显外国投资方对中国经济改革步伐感到失望。他把矛头指向中国对金融服务业以及外商投资的限制，呼吁中国政府停止“广泛的政府干预”。路透

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