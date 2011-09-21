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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 21日 星期三 09:13 BJT

中国称支持巴勒斯坦提交入联申请

中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称，中国理解并支持巴勒斯坦提交成为联合国会员国申请，但没有说明中方就此事宜将如何投票。美国与以色列坚称巴勒斯坦国应在巴以和平谈判中诞生，巴方单独宣布建国与此冲突。华府誓言将在联合国安理会上否决巴勒斯坦的入联请求。路透

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