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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 21日 星期三 09:12 BJT

西门子7月抽走在法兴的存款--消息

巴黎一名消息人士周二表示,德国工程集团西门子7月时将存款由法国兴业银行撤出,是因为资金绩效不佳,并非因为担心法兴银行的财务体质. 英国《金融时报》先前报道西门子两周前从一家身份不详的法国大银行提领5亿欧元(6.81亿美元),部分是因担心银行未来体质,西门子将资金转至欧洲央行存放. 路透

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