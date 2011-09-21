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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 21日 星期三 09:08 BJT

中国食用农产品价格连续五周上涨

中国商务部周二称,上周(9月12日至9月18日)商务部重点监测的食用农产品价格连续五周上涨,但涨幅缩小,生产资料价格连涨三周後小幅回落.刊登在商务部网站的新闻稿并称,18种蔬菜平均批发价格比前一周上涨3.7%;肉蛋类价格虽上涨但涨幅缩小.粮油零售价格稳中上涨.路透

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