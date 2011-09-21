中国小儿麻痹疫情为1999年後首见

路透日内瓦9月20日电（记者 Stephanie Nebehay）---世界卫生组织（WHO）周二称，中国当前脊髓灰质炎（小儿麻痹）疫情为1999年以来首次出现，病毒来自巴基斯坦。该组织担心在今年麦加朝圣期间，病毒传播的风险很高。

WHO发言人罗森鲍尔（Oliver Rosenbauer）称，中国迄今已有九例脊髓灰质炎确诊病例，其中包括六名儿童和三名成人，病例均发生在新疆和田地区，病毒来自巴基斯坦。

罗森鲍尔称，脊髓灰质炎目前在巴基斯坦各地蔓延，主要因疫苗安全性受质疑，导致开伯尔（Khyber）部落区等地暂停接种疫苗。

罗森鲍尔称，中国此前最近一例脊髓灰质炎病例出现在1999年，自印度传入。

他告诉路透，中国有关部门正调查当前最新病例是否彼此相关，并开展大规模疫苗接种。

此次疫情对全球消灭脊髓灰质炎的努力形成沉重打击，目前全球有四个本土脊灰流行国家，分别是印度、巴基斯坦和阿富汗和尼日利亚。

WHO称，巴基斯坦今年已报告84例脊灰病例，高于上年同期的48例。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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