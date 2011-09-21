《信报》：联储扭转操作 市场屏息以待

9月21日

在欧债危机阴霾密布、金融市场动荡不定的形势下,美国联储局即将公布的议息决策,备受各方瞩目.市场预期,除了继续维持超低利率不变外,联储局还会出招,力图打破美国经济疲弱不振的困局,其中通过卖出手持的短期国债,改为买入长期国债,即所谓的"扭转操作"来压低长期利率,鼓励企业投资,刺激经济.但政策能否生效,显然充满不确定性.面对失业率居高不下,联储局主席贝南奇先後推出两轮货币量化宽松,但仍未能消除美国经济"二次衰退"的风险.如今在通胀升温压力之下,一般估计,联储局短期内再推出第三轮货币量宽的机率不大,反而通过其他宽松性货币政策工具去刺激经济,几乎成为了市场共识.

从货币政策成效的角度看,货币量化宽松之政策目的,是压低市场利率.如今利率已处于超低水平,10年期美债收益率亦跌至两厘以下,再施以货币量化宽松,政策成效有限.加上目前核心通胀率已升抵2%目标上限,确实制约了联储局再大手投放货币的空间.因此,在不扩大资产负债表规模的情况下,延长所持债券的期限,卖出短期国债,买入长期国债,扭转国债的收益曲线,推低中长期利率刺激经济,策略很清晰.

除"扭转操作"外,市场亦预期联储局可能会降低目前向商业银行支付的0.25厘超额准备金利率,盼向市场释放更多可贷资金.截至8月底,美国银行业存放在联储局的超额准备金约1,7000亿美元.联储局下调超额准备金利率,推动银行把存放于联储局的资金释出,放贷予企业或寻求再融资来降低房贷成本的业主,但这个如意算盘能否打响,很视乎微观经济主体对复苏前景的信心.据全美商业经济协会日前估计,美国经济今年微弱增长1.7%.明年增长率为2.3%.可以说,美国经济今明两年只能于低位爬行,就业市场疲弱,联储局持续以低息环境令经济休养生息,形势发展清晰.基于市场对"扭转操作"已有充分预期,若议息结果与此相符,相信也难改变市场对美国经济前景的偏淡展望.