中国新建核电项目审批或明年初重启

路透上海9月21日电---日本强震引发的核危机令各国开始反思核电发展.中国证券报周三援引多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦.

权威人士透露,正在修订的核电中长期发展规划提出,到2015年核电装机达4,000万千瓦目标已成定局.2020年装机目标,相比此前已作调整的8,600万千瓦目标将有进一步调整,但不低于6,000万千瓦.

目前,除已运行和在建机组装机规模逾4,100万千瓦外,还有1,600万千瓦已开展前期工作,等待开建.

报导并援引分析指出,尽管修订後的核电中长期发展规划可能提出的目标数字会低于8,600万千瓦,但政策上继续推动核电安全高效发展的态度日渐明晰,2020年实际装机规模将很可能远超修订後规划提出的数字.

同时,核电安全规划强调大力推进第三代核电技术发展,是基于第三代技术安全性更优、设备质量稳定性更佳的考虑,这一基调将对国内已掌握第三代核电设备制造能力的企业带来利好.

据核电安全检查结果,即将出台的核电安全规划提出,未来新上核电项目要按照国际先进标准设计下一代核电站,在核电技术设备上要全面引进第三代核电技术,要求尽量新上大容量设备,安全指标和质量标准均比规划要求更高.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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