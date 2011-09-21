标普下调意评等 中国称对欧元区仍有信心

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透北京9月20日电---中国周二再次重申对欧元和欧洲经济有信心。此前，评级机构标准普尔调降了意大利的主权信用评级。
中国外交部发言人洪磊在例行记者招待会上表示，中国将继续把欧洲作为主要投资市场之一。
洪磊表示：“中方对欧洲经济和欧元区始终抱有信心，支持欧元区、欧盟国家和国际货币基金组织采取的一系列应对措施。”
“我们相信欧洲有能力、有智慧克服当前困难，走出危机，也希望欧方确保中方对欧投资的安全。”
自欧元区债务危机去年首次震动市场以来，中国曾不断表示，中国依然对欧元区有信心，并承诺购买某些受困成员国发行的债券。
中国希望欧债危机能顺利解决的意图很明显。中国2.85万亿美元的外汇储备中，约25%是欧元计价资产。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透惠灵顿2月9日 - 新西兰央行助理总裁周四接受路透专访时称，该央行的关注重点已经从国内问题转向外部风险，包括美国的保护主义倾向。
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。