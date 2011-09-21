美联储会议拉开序幕 或谨慎迈向宽松政策

路透华盛顿9月20日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周二开始举行为期两天的政策会议,料在会议结束时宣布购买较长期公债以支撑疲弱经济复苏的决定.

目前美国面临一场新的经济衰退,而华府的政治氛围又导致财政刺激措施前景不明朗.在这种情况下,美联储已明确表态打算拿出行动提振经济,哪怕只是出台温和措施.

虽然官员们对于如何最好地应对经济困境看法有分歧,但分析师预计美联储主席贝南克能够促成大家达成一致,推出调整资产组合和压低较长期利率的计划.

官员们期望,在联储资产组合中提高长债比重的作法,能鼓励抵押贷款再融资活动,并促进投资者买入股票或公司债,远离避险的公债.

由于经济仍在增长,通胀率也并未远低于目标,美联储官员在考虑实行一系列审慎的宽松措施,而不需要像直接扩张资产负债表这样的大动作.

"这些只是小修小补,而不是大动干戈,"德意志银行驻纽约资深美国分析师Carl Riccadonna说."如果到了就业人口下降的地步,我认为他们就会更加认同...必须采取更大胆的措施."

"但很明显并不是现在,"他说.

一些分析师认为美联储周三可能采纳的另一项温和措施,就是下调现为0.25%的超额准备金利率.此举会令银行放贷显得更有吸引力,从而刺激经济.

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**现成的攻击目标**

美联储在2008年12月将隔夜拆款利率降至近零水准,然後又买入2.3万亿长期债券,以援救处境艰难的经济.其最新一轮买债政策招致严厉批评,被指有可能引发通胀,并造成美元贬值,从而损害新兴市场.

美联储已经成为共和党总统候选人现成的目标.其中德州州长培瑞表示,若再增加印钞,"差不多可以说是叛国行为".前马萨诸塞州州长罗姆尼(Mitt Romney)承诺要替换贝南克,指其宽松货币政策失败.

相比之下,国际货币基金组织(IMF)周一敦促美联储准备提供更多刺激计划,以支持风雨飘摇的经济复苏.

一些分析师估计,如果美联储只是以新债取代到期债券,可能在未来六个月购买3,000亿至4,000亿美元的五年至15年期债券,可能还会增加短期公债的直接出售,加速美联储对资产负债表的调整,同时还不会提高已经高达2.8万亿美元的资产负债表规模.

金融市场似乎预期美联储的举措将拉低较长期公债利率.

任何放宽政策的举措都将招致一些美联储官员的反对.而由于失业率高达9.1%,8月就业岗位没有增加,且数据显示企业和消费者信心均萎缩,因此包括贝南克、美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦、纽约联邦储备银行总裁杜德利在内的诸多官员似乎都坚定地支持采取更多刺激举措.

美联储将讨论诸多可能的举措,比如公布失业率和通胀的具体目标,以便让市场明白,美联储超宽松货币政策将持续下去,直至形势明显改善.(完)

--编译 艾茂林/李爽; 审校 郑茵

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