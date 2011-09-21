国家海洋局称渤海溢油仍继续

沪综指放量收升至两个月新高 建筑建材板块领涨
路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周四放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。
路透北京9月21日电---中国国家海洋局周二发布的蓬莱19-3油田溢油事故监测显示,19日C平台附近仍有油花溢出,当日溢油量约为0.95升,但已较上日有所减少.
新华社报导,19日C平台附近有油花溢出,最少每分钟3个,最多每分钟40个,当日溢油量约为0.95升.
而18日白天时段观察到的油花最少每分钟20个,最多每分钟35个,估算当日溢油量约为1.77升.
"当日(19日)海上大风...未发现油带.由于海况原因,当日未进行海底油污清理作业."报导援引国家海洋局称.
6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.
国家海洋局9月2日责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.事故责任方--康菲石油已宣布设立第两项渤海湾基金,以应对赔偿和环境损害事宜.
对于该起"中国最严重的海洋环境生态事故",环境评估和赔偿事宜仍在进行中.之前发布的"十二五海洋科学和技术发展规划纲要"显示,中国计划在2015年前研究突发性海上溢油、化学品泄露和核事故等对海洋生态系统影响的监控,以及事故处置、修复及赔偿评估技术. (完)
--发稿 苏丹; 审校 李文科/杨淑祯
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