阿富汗前总统拉巴尼遇袭身亡

阿富汗前总统、政府和平委员会主席拉巴尼周二遭自杀式炸弹袭击身亡。此事显示出反叛分子的打击能力，同时也重创了结束战争希望。喀布尔警方声明称，一名前往拉巴尼家中参加和谈的塔利班成员引爆了藏在头巾中的炸弹。 一名警方消息人士透露，阿富汗总统卡尔扎伊的高级顾问Masoom Stanekzai在袭击中受重伤。路透