奥巴马敦促卡扎菲残馀力量放弃顽抗

路透纽约/利比亚班尼瓦里9月20日电（记者 Matt Spetalnick/Maria Golovnina）---美国总统奥巴马周二呼吁卡扎菲的残馀力量放下武器，同时宣布美国大使返回的黎波里，承诺帮助利比亚重建。

他在联合国围绕利比亚问题的会议上发表讲话称：“今日，利比亚人民正在为国家谱写新的篇章。”

“我们将与你们站在一起，帮助你们实现自由所能带来的和平与繁荣。”

奥巴马并敦促卡扎菲顽固的支持者们放弃挣扎，“那些仍在负隅顽抗的人必须明白--旧政权结束了，现在是时候放下武器，加入新利比亚的时候了。”

但卡扎菲发言人易卜拉欣(Moussa Ibrahim)称，战争可能持续数年，效忠卡扎菲的部队有足够武器，并愿意继续战斗。

他还表示，他们抓获了17名外国雇佣兵，其中包括法国人和英国人，目前正在班尼瓦里对这些人进行审问。

利比亚全国过渡委员会军方发言人对此予以否认。法国外长称，在利比亚没有法国雇佣兵。英国外交部则表示他们尚无法证实报导是否属实。

为支持利比亚新的领导层，奥巴马还表示，美国大使正在重返的黎波里的途中，“本周，美国使馆遇袭前降下的国旗将会再次升起。”

利比亚临时政府周二暂停攻击卡扎菲最後一个堡垒，平民目前正陆续撤离。

卡扎菲周二再次向全国过渡委员会提醒了他的存在。他在一段由叙利亚Arrai电视台公布的录音中称，北约飞机无法在利比亚长久呆下去。

“利比亚政治体制是建立在人民权力的基础上……这个体制无法革除，北约飞机轰炸不会持久。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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