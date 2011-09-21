希腊可能违约 但不会退出欧元区--惠誉

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透伦敦9月20日电---评等机构惠誉周二指出希腊可能将出现违约,但不会退出欧元区.目前外界盼希腊政府促成财政改革的压力升高.
市场中部份人士近几周来臆测希腊或得退出欧元区,但惠誉并不这麽认为.
"欧元区可能分裂的疑虑太过夸大."惠誉全球主权评等主管David Riley在新闻稿中称.
惠誉并表示,预期相关当局不会容许任何具系统重要性的金融机构或主权国家发生违约.(完)
--编译 张若琪;审校 隋芬
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