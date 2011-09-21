世行称拉美不应将中国视作长远救星

路透9月20日电（记者 Stuart Grudgings）---世界银行周二称，拉丁美洲与中国的联系日益密切，有助于该地区抵消发达国家经济危机的冲击，但拉美不能将此当作应对长期挑战的“灵丹妙药”。

15年前中国在拉美地区的经济影响力微不足道，如今已成为该地区多个国家的最大贸易夥伴，且对该地区初级商品的需求旺盛。

随着中国影响力增强，人们寄望于拉美可借助与中国的经贸与投资关系，推动拉美经济迅猛增长，避免落入“中等收入”陷阱。

但世行报告中称，单凭中国影响力恐怕无法帮助拉美实现这样的飞跃，正如当初美国的影响力未能让该地区许多国家脱离贫困。

世行拉丁美洲与加勒比地区首席经济学家托雷（Augusto de la Torre）在华盛顿新闻发布会上说：“中国并非灵丹妙药。不应该把它看成救生圈。”

中国能如何给拉美带来变化？或许可以参考“亚洲四小龙”模式，这四个经济体在1980年代搭上日本经济快车，迅速实现经济崛起。

但世行称，中国在拉美影响力上升的同时，看不到技术扩散和生产力提高的明显迹象，而这两个因素却是当初“四小龙”崛起的重要推动力。（完）

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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