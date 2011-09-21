IMF：欧元区解体传闻“离谱”

路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,有关欧元区解体的传闻"离谱",欧洲领导人需要让这些杂音闭嘴,因为这些传闻动摇了金融市场的稳定性,并有可能使欧元区重回衰退.

IMF称,欧盟应迅速落实对困境国家的救助基金,同时,欧洲央行应继续购债计划.

IMF发布全球经济展望称,若经济形势进一步恶化,欧洲央行还应准备降低利率.

IMF驳斥有关希腊主权债务将违约并撤出欧元区的说法.

"若采取适当举措,问题可以得到充分解决,"IMF资深经济学家Jorg Decressin表示."因此我仍认为,欧元区解体实在是一个离谱的想法."

IMF官员拒绝直接置评标普调降意大利主权债信评级,以及有可能进一步调降问题.

但他们对意大利降低债务、减少赤字的最新预算计划表示满意.(完)

--编译 李爽; 审校 蔡美珍

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