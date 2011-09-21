中欧投资协定谈判最早或于10月启动--欧盟官员

路透布鲁塞尔9月20日电---欧盟高级贸易官员周二称,欧盟可能最早于下月与中国展开谈判,旨在达成首个与外国签署的泛欧投资协定.

2009至2010年间,中国对欧洲直接投资增长两倍,在中国吸引到的外商直接投资(FDI)中,欧洲排在前五位.

然而,中国市场的投资规则令欧方感到挫败.而虽然身陷危机的欧洲对来自中国的投资表示欢迎,但部分欧洲人希望限制中方对战略资产的收购.

这些疑虑都在催促能对投资起到监管和保卫作用的协定出台.

欧盟官员称,欧盟和中国领导人定于10月25日在中国天津举行会晤,探讨国际和双边事宜.

"我希望...在天津召开欧盟-中国峰会时,能够展开这些谈判,或者说至少原则上同意展开谈判,"欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)在一次研讨会上对欧盟执委和官员说.(完)

--编译 艾茂林;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。