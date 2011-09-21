金价或现修正并跌破1,000美元--对冲基金Tiberius

路透蒙特利尔9月20日电---欧洲大宗商品对冲基金Tiberius集团执行长兼创始夥伴Christoph Eibl表示,黄金价格过高,如果失去相对于基本面较强的其它金属的避险优势,可能跌破每盎司1,000美元.

Christoph Eibl认为,黄金投资目前给予投资者针对经济不确定性的心理安慰,但长期来看,黄金"不能提供任何东西".

他说,投资者最好投资于铂族金属,它们的基本面更有吸引力.铂金(白金)和钯金可能继续供应短缺或接近短缺.

"从长期战略角度来看,你不会想投资贵金属,"Eibl周一在伦敦金银市场协会(LBMA)于蒙特利尔召开年会期间对路透表示.他说的贵金属是指黄金和白银.

"当没有上市交易基金(ETF)和投资买兴的时候,谁还会买你的黄金?印度人不会买,他们不会在这样的价位买进,"Eibl表示.

在被问及黄金可能跌到什麽程度时,他说每盎司"1,000美元以下",这样的水平可以更好地反映黄金的生产成本.

Tiberius交易大宗商品期货合约,涵盖谷物、金属和能源等多个领域.它管理的资产约为20亿美元.(完)

--编译 张涛;审校 龚芳

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