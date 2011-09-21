余永定：中国不应购买欧债

沪综指放量收升至两个月新高 建筑建材板块领涨
路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周四放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。
* 中国不应购买欧债
* 美元短期或升值
* 需放缓外汇储备增长步伐
* 不能轻易放弃资本项下管制
路透北京9月21日电---中国前央行货币政策委员余永定周三表示,中国不应购买欧洲债券,亦不能轻易放弃资本项下管制.
现为中国社科院世经政所担任研究员的余永定在北京一论坛称,虽然美元的长期趋势是贬值,但短期可能因其安全性以及避险需求而升值,而中国则需放缓其外汇储备的增长步伐.
"欧债是不能买的,要买是应该有条件的."他强调.他亦表示,中国是否购买欧债,和市场经济地位获承认的问题没有关系.
此外,对于市场备受关注的人民币自由兑换,余永定强调,人民币完全自由兑换不应有时间表.
此前余永定长期呼吁中国允许人民币汇率加速升值,并将外汇储备投资多样化,以减少对美元资产的依赖.
随着欧洲债务危机愈演愈烈,中国商务部新闻发言人沈丹阳周二称,这或加剧中欧双边贸易摩擦.中国支持欧洲应对债务危机,但不会以欧盟承认其市场经济地位为前提.(完)
--发稿 沈燕/赵红梅/药朝清; 撰写 李文科; 审校 黄凯
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