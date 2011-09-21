中国：对美国白羽肉鸡反倾销和反补贴措施符合WTO规则

阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽谈筹资逾30亿美元--报导

路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。