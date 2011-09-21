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中国财经 | 2011年 9月 21日 星期三 12:59 BJT

中国：对美国白羽肉鸡反倾销和反补贴措施符合WTO规则

路透北京9月21日电---中国商务部周三表示,中国对原产于美国的白羽肉鸡产品反倾销和反补贴措施是依法采取的,符合世贸规则.

商务部条约法律司负责人并称,中方将仔细研究美方提起的磋商请求,并根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理.

美国于周二就中国对美国产白羽肉鸡产品采取双反措施,诉诸世贸组织(WTO)争端解决机制.

中国去年9月裁定原产于美国的进口白羽肉鸡产品存在倾销,对该产品徵收50.3%至105.4%的反倾销税,实施期限为五年.

浏览商务部原文,点选链接:(here) (完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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