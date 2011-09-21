美国对台武器升级计划价值58亿美元

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透里士满9月20日电---一名美国高官周二表示，美国计划为台湾现役F-16战机提供最新武器和先进的雷达设备，作为其升级计划的一部分。升级计划总价值高达58.5亿美元。
这名官员称：“坦白地说，我不觉得有所保留。”他指的是台湾要求为大约145架现役F-16 A/B战机进行翻新的问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。