经济前景暗淡 油价下行风险增大

3月2日在伦敦拍到的图片。 REUTERS/Stefan Wermuth

* 经济放缓的影响可能超过短期供应紧缺

* 原油期货显示未来信心下降

* 股市、铜价表现与油价背离

路透伦敦9月20日电---今年的一系列供应短缺使油价保持强势,不过部分是由短期因素引起,取而代之的或将是更长时间的油市疲软,因全球经济和能源需求前景低迷.

引起供应短缺的因素很多,包括利比亚动乱、英国和挪威北海油田生产故障、俄罗斯供应减少、以及中亚、尼日利亚和安哥拉等国削减供应,尤其是优质、轻质低硫原油的供应减少.

在中国等新兴经济体需求正旺之时,全球原油供应却减少逾2%,美林在周二的一份报告中称之为"捉襟见肘."

布兰特原油期货在今年的多数时间里都在每桶100美元上方,4月更是触及每桶127美元,为2008年以来的高点.

不过随着美国经济增长放缓,欧洲主权债务危机恶化,原油需求也在放缓.

而在经济低迷的同时,又伴以部分支撑市场的供应短缺因素解除,比如利比亚恢复原油出口和北海原油设施检修结束.

"油市受到宏观经济面因素利空和石油行业本身这个微观经济面因素利好的拉锯.伦敦全球能源研究中心(Centre for Global Energy Studies)的高级能源分析师Julian Lee表示.

许多分析师表示,拉扯油市的这两股力量,即市场上的"微观"强劲与全球经济放缓的"宏观"疲弱足以持续一段时间,但也有人深信市场很快会进入一段严重的疲软期.

**远近期约见端倪**

"即使目前近月合约价格走强,我们仍认为未来数周有向下修正的空间,"法国农业信贷银行全球石油分析师Christophe Barret说.

"油价长期前景料将疲软.美、欧经济环境依然非常糟糕,令人再度担心未来数月会明显放缓."Barret说.

从布兰特原油期货可以发现市场对油价看法的转变.最近数月,布兰特原油期货近月与远月合约价差改变,目前远月较近月价格的贴水很高.

期货价格虽无法完全预言市场走向,但却反映出目前的疑虑;而远月合约较近月合约大幅贴水,显示市场认为供应紧俏仅是暂时现象.

股市和油价背离也是个警讯.全球股市自从7月以来大跳水,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股市指数跌掉约15%,但布兰特原油跌幅仅是其一半左右.

上次出现类似的背离情况是在2008年,结果它预示了油价大跌与经济大衰退的来临.

铜是观察实际工业需求的不错指标,铜价自从7月以来也重挫,跌幅超过油价.

欲浏览布兰特原油期货远期合约图表,请点击(link.reuters.com/vyg83s)

欲浏览油价与股市比较图表,请点击(link.reuters.com/cyc83s)

欲浏览铜价与油价/股市的比较图表,请点击(link.reuters.com/byc83s)

**利比亚重返市场**

明年石油供应方面的一个最大变数可能是利比亚恢复石油生产,利比亚2月发生暴动之前每日石油产量约为160万桶.

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里说,沙特阿拉伯和OPEC已增产来弥补利比亚产量的缺口,等到利比亚恢复出口之後就会减产.

不过过去的经验显示,减产比增产还难,特别是当现货价格正在下跌的时候.

瑞士信贷私人银行商品分析师Stefan Graber说,即使OPEC其他成员国减少产量,全球石油需求可能也不足以消化利比亚重返市场的石油供应.(完)