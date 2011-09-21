亚洲城市化有助铜价--Covenant

路透伦敦9月20日电---美国Covenant Investors的基金经理对路透表示,经济增长放缓导致的铜价下跌,正好提供了买入良机,因为从长期而言,中国和亚洲其他地区的城市化进程,意味着对可用于输电的铜需求将不断增加.

Covenant Investors的首席投资官Steve Shafer并表示,债务危机会在未来两至三年的某时结束,金融危机期间用于保值的黄金价格也将从纪录高位回落.

不过眼下,Shafer预计金价将受到金融动荡的支撑,而铜价将承受卖压,因市场预期欧元区债务和银行业危机将最终拖累到实体经济活动.

"较长期而言,我们认为铜的需求将以非常强健的步伐增长,供应限制将使得基本面趋强,"Shafer表示,并称中国和整个亚洲大部分人口的城市化进程,将提振铜需求.

"欧元区债务危机正使得全球担心经济出现严重下滑.我们认为,这将带来机会."

"城市化进程需要城市建设,而电力不可或缺...该地区的人口多达20亿,其中很多人用不上电或是无法获得足够的电力供应.

"未来10年间,全球将需要额外产出660万吨的铜,"Shafer表示,"假设铜矿的平均产量为15万吨,这相当于44个新矿.而如今,只有26个已知的新矿."

而平均收入水平提高,亦能在未来数年支撑中国的铜需求.

"一般认为,当人均年收入达到的关键的5,000美元左右时,经济才真正开始起飞,消费活力亦开始激发,"Shafer表示.

"中国正处于这一时期,这意味着消费即将被点燃...中国人将购买更多家用电器和电子产品.所有这些都需要插电或使用电池."

因而导电性能良好的铜将不可或缺.

Covenant旗下六支基金投资于大宗商品、股票、债券和外汇,今年迄今的回报率约为5%.该公司成立于1970年代,为个人和小型机构管理着3亿美元的资产.(完)