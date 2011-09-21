美对日本国防企业遭网络攻击表关切

路透东京9月21日电---美国驻日本大使馆发言人Karen Kelley告诉路透，美国政府对三菱重工(7011.T)等日本国防承包商遭网络攻击表示关切，呼吁要严肃对待此类事件。

三菱重工为日本军方生产F-15战机、爱国者导弹以及其他美国设计的武器。

美国使馆发言人说：“我们对相关报导表示关切，将继续关注事件进展。”

她并称，不管何处的网络攻击，都可能产生“长期负面影响”，因此政府应将保障网络安全作为优先任务。

三菱重工电脑系统8月遭攻击，但当时未上报日本防卫省，周二遭防卫省批评，并被勒令调查此事。

防卫省警告称，三菱重工在遭网络攻击後秘而不宣，可能违反了国防合同规定，合同金额数以十亿美元计。

另一家日本军工企业IHI(7013.T)称，其员工收到越来越多的可疑电子邮件，公司已报警。IHI为战斗机生产引擎部件。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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