中国洪灾已致70人丧生 32人失踪

路透北京9月21日电---中国政府和官方媒体表示，强降雨引发的洪水和泥石流已在中国八个省份造成至少70人死亡，32人失踪。

民政部周二晚间在其网站(www.mca.gov.cn)上称，本月早些时候开始的这场降雨已造成260亿元(41亿美元)的经济损失。

将近100万民众被疏散转移。

陜西省和四川省的洪涝灾害最为严重。官方电台报导称，全国有近40条河流存在决堤风险。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。