中国洪灾已致70人丧生 32人失踪

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透北京9月21日电---中国政府和官方媒体表示，强降雨引发的洪水和泥石流已在中国八个省份造成至少70人死亡，32人失踪。
民政部周二晚间在其网站(www.mca.gov.cn)上称，本月早些时候开始的这场降雨已造成260亿元(41亿美元)的经济损失。
将近100万民众被疏散转移。
陜西省和四川省的洪涝灾害最为严重。官方电台报导称，全国有近40条河流存在决堤风险。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。