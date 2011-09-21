IMF调降亚洲发展中经济体今明两年增长率预测值

焦点：英企加薪幅度料为2012年来最低 支持央行的经济放缓预测
路透伦敦2月8日 - 英国央行周三称，雇主们今年的薪酬计划是2012年以来最不大方的一年，这支持了央行认为英国经济将开始感受到脱欧影响的观点。
路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织（IMF）周二称，调降对中国和其它亚洲发展中经济体的增长率预测值，部分归因于世界其它地区经济增长放缓。
IMF最新《世界经济展望》报告称，亚洲“经济增长依然强劲，但速度有所放缓，因新兴经济体产能受限且外部需求趋于疲弱。”
该组织目前预计今年中国经济增长9.5%，明年增长9.0%，而6月时预测值分别为9.6%和9.5%。
报告称，中国仍面临通胀压力，但中国政府逐步退出信贷刺激措施，努力遏制房价，已开始发挥作用，中国房价涨幅和信贷增长都已经自纪录高位回落。
报告预测，今年中国居民消费价格指数(CPI)将升5.5%，明年通胀率料为3.3%。对于整体亚洲发展中经济体，IMF预测今年通胀率为7.0%，明年料回落至5.1%。
IMF称，人民币升值以及结构性改革，将有助于抑制通胀、提高中国国内购买力，并令中国贸易顺差缩窄。
报告指出，今年上半年亚洲经济活动放慢，主要归因于日本地震及海啸引发的暂时性供应链中断，特别是汽车和电子行业。
IMF预计今年整体亚洲发展中经济体增长8.2%，明年料为8.0%，6月时预测值则均为8.4%。亚洲发展中经济体包括中国、印度、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南和其它近20个较小经济体。
IMF预测，今年印度经济料增长7.8%，明年则为7.5%，而6月时预测值分别为8.2%和7.8%。
报告称，“预计（亚洲发展中国家）投资仍将迟滞，这一定程度上归因于企业管理问题、全球不确定因素以及不利的外部融资环境。”
“遏制通胀是决策者面临的关键挑战，目前（亚洲发展中国家）通胀率接近双位数，且通胀压力越来越普遍。"
IMF预测，“亚洲四小龙”（韩国、台湾、香港和新加坡）今年经济增长将放缓至4.7%，明年料为4.5%，较去年的8.4%急剧放缓。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月8日 - 英国央行周三称，雇主们今年的薪酬计划是2012年以来最不大方的一年，这支持了央行认为英国经济将开始感受到脱欧影响的观点。
路透伦敦2月8日 - 欧洲央行(ECB)购债计划提供的强力缓冲开始减弱。欧元区政治风险上升，且投资者预期随着通胀和经济成长加速，央行的刺激政策正在走向尾声。
新西兰央行周四暗示不再可能进一步降息，但要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。央行承诺将在“相当长一段时期内”维持指标利率在纪录低位1.75%不变。市场将这一承诺视为央行立场偏温和，从而推动新西兰元兑美元下跌近0.005美元，报0.7256。“仍有诸多不确定性，尤其是在国际前景方面，政策可能需要做出相应调整，”新西兰央行总裁惠勒在该行今年首次政策会议结束后称。