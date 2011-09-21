尼康首款无反光镜相机将于10月上市

9月21日尼康在东京发布轻盈型无反光镜可换镜头相机。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透东京9月21日电---相机制造商尼康(7731.T)周三首次推出轻盈型无反光镜可换镜头相机，并表示这两款型号将于10月上市销售，预计售价分别为七万日元(915美元)和10.5万日元左右。

尼康和佳能(7751.T)是全球可换镜头高端相机市场的双雄，但尼康抢在佳能之前推出了更轻薄型相机。

通过去除庞大的反光镜，无反光镜型相机将专业级单反（SLR）相机的很多功能集中到更小巧的机身内。

索尼(6758.T)、奥林巴斯(7733.T)和三星(005930.KS)等其他相机厂商也已经推出了无反光镜型相机，这类相机在亚洲市场取得较好销售业绩，但在全球其他地区的销售则没那麽强劲。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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