沪综指收扬2.7% 权重股普涨功不可没

阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽谈筹资逾30亿美元--报导
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
路透北京9月21日电---中国股市沪综指周三放量收扬2.66%,权重股普涨带动大盘创出近一个月最大单日涨幅.分析师表示,股指创新低後吸引场外资金入市,明年或重启核电审批等利好刺激相关类股大涨激活人气,料短线大盘可能延续反弹.
沪综指报2,512.963点,涨65.208点或2.66%,为8月25日以来最大单日涨幅,A股成交额879亿元人民币,较上日大增逾八成.
联讯证券首席策略分析师曹卫东称,市场长期低迷,股指创出新低後吸引部分资金入场,预计大盘短线将延续反弹走势.
湘财证券一位分析师认为,今天市场表现强势可能是为下周发行大盘新股造势,其次"人心思涨,毕竟要到国庆了."
受核电利好消息提振,大型装备类股全面普涨,其中中国一重(601106.SS)劲扬9.94%,收报3.98元.
中国证券报周三援引多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦.
沪深300指数10月合约尾盘报2,765.4点,涨2.72%,成交量为278,252手.(完)
--发稿 李然/尹嫄婷; 审校 曾祥进
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