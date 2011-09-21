余永定：中国不应购买欧债 人民币自由兑换不能有时间表

(新增更多细节和背景)

* 中国不应购买欧债,要买也应有条件

* 不能轻易放弃资本管制,人民币自由兑换不应有时间表

* 人民币国际化或致外储继续增加

* 人民币长期面临升值趋势,美元长期趋势是贬值

路透北京9月21日电---在近期人民币自由兑换时间表引起热议之际,中国前央行货币政策委员余永定周三表示,中国目前不能轻易放弃资本项下管制,人民币完全自由兑换不应有时间表.

针对中国是否应购买欧债问题,他认为,中国不应购买欧债,要买是应该有条件的.中国是否购买欧债,和市场经济地位获承认的问题没有关系.

"人民币国际化实际上就是资本项目自由化的进程,中国目前资本管制的项目已经很少了,不能轻宜放弃资本项目下的管制,人民币完全自由兑换不应有时间表,也不能有时间表,否则就是自找毁灭,"余永定在社科院一论坛上称.

余永定指出,中国推进人民币国际化的目的之一是降低外汇储备增加,但受现实中一系列不对称因素的影响,这一愿望恐怕会适得其反,表现之一就是外汇储备继续大幅增加.并预计今年外储增幅至少3,000亿美元左右.

他称,人民币国际化是中国应对失衡所造成压力的对策,目的是减少外储增量以及以美元计价的外币资产缩水.但目前人民币国际化的路径图比较粗糙,脉络不是很清晰,且美元从长期看面临贬值.

他分析指出,由于现实中出现的一系列不对称因素,也使得人民币国际化中面临很多问题,如出口无法用人民币结算,而进口可以用人民币结算;在香港发行人民币债券的需求很大,但使用人民币贷款的需求却很小等等.

余永定指出,诸多不平衡并非是由于人民币货币存量少,而是与中国经济快速增长,人民币长期面临升值趋势,以及紧缩的货币政策下,都愿意持有人民币资产而不愿持有这种负债有关.

他指出,这些不对称性对中国意味着损失,表现之一就是外汇储备持续增加.需要对人民币国际化的方向和某些政策重新思考.

据中国央行最新公布数据显示,中国金融机构8月新增外汇占款约3,769亿元人民币,环比增逾七成.远高于当月的外贸顺差+外商直接投资.中国上半年末外汇储备已达近3.2万亿美元,去年底则为近2.85万亿美元.

余永定指出,虽然美元的长期趋势是贬值,但短期可能因其安全性以及避险需求而升值,而中国则需放缓其外汇储备的增长步伐.

此前余永定长期呼吁中国允许人民币汇率加速升值,并将外汇储备投资多样化,以减少对美元资产的依赖.

中国央行货币政策委员会委员夏斌稍早撰文称,实现与本国经济开放度相适应的人民币区域化的战略选择将面临不可回避的困境,因要保持较为稳定的汇率环境,资本项下开放的步伐不宜过快;而资本项下开放步伐不宜过快,决定了人民币就不可能尽快或者说真正实现国际化.(完)

--发稿 沈燕/赵红梅; 审校 杨淑祯/林高丽

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