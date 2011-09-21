国际竞争对手咄咄逼人 中国本土运动品牌处境堪忧

图为阿迪达斯首席执行官Erich Stamminger (左)与NBA球星阿里纳斯在北京为一家阿迪达斯品牌店剪彩。 REUTERS/Claro Cortes IV

路透深圳/香港9月21日电(记者 Charlie Zhu/Donny Kwok)---周日下午，在一张手写降价通知的吸引下，一小群顾客们走进深圳的一家李宁(2331.HK) 折扣店中，在一堆鞋子和衣服中筛选着。

通知上写着：“最後一天！所有商品全部五折至五五折，买三件，四折至四五折。”

就在这家大型购物中心同一层楼的不远处，另一家李宁零售店看起来门可罗雀。而灯光明亮的耐克和阿迪达斯折扣店则繁忙很多，不少年轻人正试穿运动鞋和运动装。

李宁店的一名工作人员抱怨道：“耐克和阿迪的产品非常好。他们的用料、鞋底和设计比我们的好很多。”

经过数年的惊人扩张，李宁、中国动向(3818.HK)等本土体育品牌企业正面临利润缩水、销量放缓、过时产品大量积压等问题。

在中国本土品牌艰难挣扎的同时，耐克(NKE.N)和阿迪达斯(ADSGn.DE)等外国品牌凭借巨额投资研发和丰厚的销售经验，正在中国赢得越来越多的市场份额。

在运动服装业争夺中国消费者的战斗中，本土零售商的处境不妙且每况愈下。

波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)在一份报告中称，中国时尚服装市场的规模料将在未来十年增加两倍，达到逾1.3万亿元(2,013亿美元)。而占据这一服装市场主导力量的是体育品牌和本土休闲服饰厂商。

更令人堪忧的是，外国企业推出为中国二三线城市目标客户量身定制的产品，加速在中小型城市的推进步伐。而中小城市传统上一直是本土品牌的重要市场。

行业专家表示，现在谈本土体育品牌零售商被收购、或由私募股权资本参股还为时过早。

瑞士信贷(Credit Suisse)亚太消费品、零售和医疗投资银行部门负责人George Lin表示：“该行业还需经历更多痛楚才会出现格局剧变。”

受人力、原材料、租金、广告和推广活动的成本不断增加的困扰，李宁和中国动向在今年上半年的净利润分别同比下滑50%和71%。

两公司的股价去年重挫逾60%，而安踏(2020.HK)、匹克(1968.HK)、特步(1368.HK)和361度(1361.HK)等其他本土品牌的股价也分别下挫30-50%。

上述上市企业连同耐克、阿迪达斯占到了中国体育服饰市场的80%份额。

汇丰银行在本月的一份研究报告中称：“本土品牌不敌外来品牌，将在未来12个月被抢占更多市场份额，因前者遭遇库存积压问题，而後者得益于销量的增加。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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