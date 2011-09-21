苹果在中国获40项专利--报导

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透香港9月21日电---《中国日报》周三报导称，苹果公司(AAPL.O)在中国获得40项专利认证，这将有助于其在中国获得更多知识产权保护。
报导称，苹果公司9月9日获得上述专利认证。苹果的移动设备是在中国盗版率最高的产品之一。
《中国日报》援引一家聚焦知识产权的公司博客Patently Apple的说法称，这些专利涉及iPhone、iPad和MacBook Air等产品以及苹果在上海三家分店的建筑设计。
据报导，大部分新认证专利与苹果手机相关，例如用户界面和扬声器技术。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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