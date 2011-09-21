预计内地投资港股机会临近--港交所

阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽谈筹资逾30亿美元--报导
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
路透香港9月21日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三称,预期中国内地投资者很快能够投资于港股,而且可望吸引更多公司在港上市.
港交所行政总裁李小加在一论坛上表示,港交所发展的第一大篇章是内地公司近年来的上市潮,而紧接着第二大篇章就是人民币.
"我们现在面对一个机会窗口,如果不好好利用,当中国可以走向世界,世界也可以走进中国,投资者就没有必要来香港了,到那时我们的危机就出现了."他称.
他并指出,随着人民币国际化进程的推进,以人民币计价的衍生品市场潜力巨大;而双币双股上市的规则变化和系统提升已经基本完成,但港交所会给市场参与者充分的时间来适应这种新的交易形式和清算方式.
中国国务院副总理李克强上个月到访香港,表示将在内地推出港股组合ETF(交易所交易基金).
此前港交所也宣布,已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商,合资公司可能的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等.
当被问及新股市场出现不少公司推迟上市的消息时,李小加回应称,"市场是动荡的,最近市场风高浪急,发行者有自己的价格预期和战略考虑,在这个时候大家调整时间都是非常正常的."
中国工程机械公司--三一重工(600031.SS)本周开始香港IPO(首次公开发售)路演并接受机构投资者簿记建档,按其招股价区间上限计有望筹资高达259.7亿港元.但其发言人周二对路透称,决定推迟面向零售投资者的招股日期.
与三一重工同时进行香港IPO、规模相对较小的同行--徐工机械(000425.SZ)则将其IPO路演推迟一周,以评估市场状况.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
路透北京2月9日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四公布，1月乘用车销量同比下降9.8%。2017年乘用车开局零售没有超预期，是春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡后的零售低迷。
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。