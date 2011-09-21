美国22岁女大学生成全球最矮女性--吉尼斯纪录

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透芝加哥9月20日电---吉尼斯世界纪录周二称，一位身高只有69厘米的美国大学生是在世的全球最矮女性。这位女大学生热爱跳舞，还参加了大学啦啦队。
现年22岁的布里奇特・乔丹(Bridgette Jordan)和她身高只有98厘米的弟弟布拉德(Brad Jordan)还被授予“世界上最矮姐弟”称号。
现年20岁的布拉德热衷空手道、体操、篮球和魔术表演。
同在伊利诺依州卡斯卡斯基亚学院(Kaskaskia College)的这对姐弟，均患有“II型原始侏儒症”(Majewski Osteodysplastic Primordial Dwarfism Type II)。
布里奇特在声明中说：“我认为，每个人都应该对自己有信心。”
此前，“全球在世最矮女子”头衔的保持者是土耳其姑娘伊利夫・考卡曼(Elif Kocaman)，她的身高仅为72厘米。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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