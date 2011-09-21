人民币兑美元收盘小涨

阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽谈筹资逾30亿美元--报导
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
* 人民币兑美元即期汇价收盘小涨,中间价创汇改来新高
* 希腊纾困谈判进展舒缓市场紧张情绪
* 欧元大涨,带动非美货币上扬
* 人民币升值预期仍强
路透上海9月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三即期汇价小幅收涨.央行公布的人民币中间价创下2005年汇改以来新高,受此提振,即期汇价曾一度突破6.38整数关口,不过投资者在美联储政策决议公布前的谨慎情绪,令到汇价涨幅收窄.
交易员并认为,虽然隔夜国际美元跌幅不大,但人民币中间价大涨,体现出监管层对于人民币加速升值的意愿.
"隔夜美元掉了并不多,但是(美元兑人民币)中间价却掉了挺多的,(人民币)升值预期还是存在的,"北京一银行交易员称.
该银行另一交易员称,其所在银行预测四季度,人民币兑美元尚存1%或以上的升值空间.
市场目前的注意力更多放在美国,揣测美联储是否会宣布进一步举措以提振疲弱的经济.美联储将在周三公布利率决议.
美元兑日圆周三跌至纪录低位附近,受日本出口商和止损卖单的打压,但稍後在震荡交投中削减跌幅,因交易商对当局可能采取干预举措的警惕情绪升温.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3823 6.3771 6.3825 *6.3772 6.3880 6.3843
注: *表示创2005年汇改以来新高
中国8月新增外汇占款创出五个月高点,当月人民币升值吸引下,更多跨境资本通过各种渠道流入了中国,使"热钱"流入重现加速迹象.
以下为北京时间16:55,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3370/30 6.3410
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3835/65 6.3860
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水420点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3403元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 周晓峰/刘昕/冉莹; 审校 林高丽
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