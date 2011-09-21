亚洲强劲需求将保持玉米、大豆市场看涨前景--行业人士

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透印尼9月21日电---行业官员本周表示,长期而言亚洲的强劲需求将维持玉米和大豆的看涨前景,不过目前的高价格已经触及极限,因投资者纷纷寻求躲避发达国家的不确定性.
未来几年,新兴经济体由人口和经济增长推动的食用需求增长,将是支撑大豆和玉米的主要动力,在印尼举行的一次行业会议的参与者表示.
今年美国遭遇五十年一遇的炎热夏季,助推了玉米价格的坚挺态势.
行业人士也在衡量中国寻求进口美国或阿根廷玉米的机率.
近来对于美国玉米库存吃紧的担忧推动芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格升至纪录高位.6月时近月玉米期货触及稍稍低于每蒲式耳8美元的纪录高位.
美国谷物协会东南亚地区理事Adel Yusupov表示:"无论何时中国都是一个利多因素,"并表示来自东南亚的需求也是一个关键因素,不容忽视.
乙醇行业对玉米的需求也在影响指标价格.美国玉米产量中的40%流向了替代燃料产业.
美国农业部(USDA)预测,来自畜牧业、乙醇以及出口的需求将使得明年夏季美国玉米库存萎缩至16年来最低水平.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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