未来一年金价料升穿每盎司2,000美元--LBMA年会调查

路透蒙特利尔9月20日电---伦敦金银市场协会(LBMA)对黄金投资者和分析师进行的年度调查显示,未来一年金价料将升穿每盎司2,000美元,但仍将难以媲美过去12个月破纪录的大涨50%.

该调查显示,推动避险热潮的金融市场不确定性尚无消散迹象,故现货金到2012年11月料将由当前水准上涨约12%,至每盎司2,019美元.该调查是在全球黄金交易商最大的盛会--LBMA年会周二闭幕时,对与会代表进行的不具名调查.

历史经验表明,LBMA年度调查对金价的预估往往过于保守--过去三年,实际金价总是高于调查预估.一年前,代表们预计金价在12个月後将升至1,450美元,而本周二金价就已触及1,800美元.LBMA调查访问的对象包括金市交易商、专家和黄金实业企业等.

尽管过去一个月金价波动异常,令部分交易商开始质疑黄金作为避险资产的可信度,但多数人仍对金价前景持乐观看法.不过,也很少有人预计过去一年的疯涨行情还会重演.

"市场此前刮起的一波完美风暴,将金价推升至当前高位,我们对此印象深刻,再要创下如此辉煌恐怕机会不大了."法国农业信贷银行的分析师Robin Bhar在会议期间对路透表示.

"过去金价升到高位有很多原因,但我们真能相信这些因素还会继续存在,把金价推到3,000、4,000美元吗?我们已经在假设全球经济增长将会放缓,恐惧因素将会减少,所以持有黄金的理由也会减少."

同期一场在科罗拉多州Springs举行的北美大型金矿商会议也表达了类似观点,即金价料将升穿每盎司2,200美元.与会代表有来自一Newmont Mining NMC.TO(NEM.N)、AngloGold Ashanti(ANGJ.J)等企业的高层.

"我坚信所有推高金价的因素都全了:地缘政治风险、经济不确定性和通胀,"Yamana Gold(YRI.TO)执行长Peter Marrone周一谈道,"依我看,金价大幅上涨是很自然的事."

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**走势过度,但尚未抵达转折点**

"经济不确定性增加,导致剧烈波动...但这并不预示着金市转向,"汇丰控股分析师Jim Steel在会议间隙表示,他预计2012年金价将升至每盎司2,025美元.

"宏观经济环境有利于金价上涨.虽然市场大起大落,但黄金的避险低位不变.你要比较黄金与纸资产在一段时间内的表现.如果将黄金视为一种货币,在过去12个月中,它的表现超越其它任何一种货币."

对冲基金Pia Capital Management的总裁John Fallon称,在众多大宗商品中,黄金"独自运行在一个轨道上",而且仍是他最青睐的大宗商品投资对象,因黄金具有较高的流动性且有稳固的现货买需支撑.

直接看跌金价的人寥寥无几.瑞士大宗商品对冲基金Tiberius Group的执行长兼创始合伙人Christoph Eibl发出了罕见的谨慎论调,他警告称,与矿商生产成本的变化一致,金价可能跌回至每盎司1,000美元下方.但他本人也并不准备逆金价牛市来大举押注.

与会代表预计,黄金消费大国--中国和印度,仍将是黄金需求主力.世界黄金协会(WGC)预测,今年中国对黄金的买需可能增长10%.

中国OC&C战略咨询公司的合伙人陈维赞谈到,随着产品质量的提升和可支配收入的增加,加上黄金的投资功能,中国消费者愿意增加在黄金饰品上的支出.

**铂金受宠**

在其他贵金属方面,与会代表预计,铂金(白金)明年11月将升至每盎司2,163美元,略高于金价预估,目前铂金的价位在每盎司1,770美元附近.钯金料会升至每盎司826美元,其当前价位在710美元.

Aquarius Platinum执行长Stuart Murray在周一的演讲中谈到,为了缓和南非铂金矿商的压力,铂族金属的价格将不得不上涨,要麽就得南非兰特走贬.Stuart Murray的演讲反响热烈.

他说,一旦考虑税收、特许使用权费、成本和投资,股东和出资人的回报率还不足3%.

"而现实情况是,为了我们每开采一盎司铂金所承受的风险和投入,我们的回报率需要大于3%或4%."

与会代表预计,白银价格明年将为每盎司47美元.(完)