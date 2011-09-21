银监会要求信托公司上报与绿城集团相关的房地产信托情况--消息

阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽谈筹资逾30亿美元--报导
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
路透北京9月21日电---两位消息人士周三向路透表示,中国银监会近日发文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.
消息人士称,银监会已向其直管的信托公司发文,要求信托公司填写"与绿城集团及关联企业开展房地产信托业务调查表,并根据项目运行情况注明风险判断意见".
上述文件未写明原因.但由银监会下文要求调查一个特定房地产公司的信托融资状况,是非常少见的.
路透 未联络到银监会以及绿城集团对上述消息给予评论.
今年以来,中国对房地产的调控越收越紧,众多房地产开发商借道房地产信托进行融资.
绿城集团的高负债情况令人关注,其旗下上市公司绿城中国(3900.HK)的中期报告显示,截至6月底公司的净资本负债率为163.2%,较去年底上升31.2个百分点. (完)
--发稿 北京中文部
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路透北京2月9日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四公布，1月乘用车销量同比下降9.8%。2017年乘用车开局零售没有超预期，是春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡后的零售低迷。
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。