银监会要求信托公司上报与绿城集团相关的房地产信托情况--消息

路透北京9月21日电---两位消息人士周三向路透表示,中国银监会近日发文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.

消息人士称,银监会已向其直管的信托公司发文,要求信托公司填写"与绿城集团及关联企业开展房地产信托业务调查表,并根据项目运行情况注明风险判断意见".

上述文件未写明原因.但由银监会下文要求调查一个特定房地产公司的信托融资状况,是非常少见的.

路透 未联络到银监会以及绿城集团对上述消息给予评论.

今年以来,中国对房地产的调控越收越紧,众多房地产开发商借道房地产信托进行融资.

绿城集团的高负债情况令人关注,其旗下上市公司绿城中国(3900.HK)的中期报告显示,截至6月底公司的净资本负债率为163.2%,较去年底上升31.2个百分点. (完)