LME期铜收低 但盘後反弹

* 期铜跌至去年11月迄今最低,锡也触及一年最低

* FED利率决定公布前投资者调整头寸及供给问题引发期铜盘後反弹

* 中国8月铜精矿进口跳涨

* 市场关注:1815GMT的美联储政策声明

路透纽约/伦敦9月21日电---伦敦期铜周三下跌,此前曾创下2011年新低,但买家在盘後交易时再度浮现,因印尼供给威胁加剧.美联储稍後将公布利率决定.

外界广泛预计联储将公布卖短债买长债的计划,借以推低长期利率--尽管後者已近历史低点.美联储预计将在1815GMT公布声明.

"鉴于目前美联储将作出何种决定并不明朗,并且贝南克把会议延长一天,这实际上加剧了市场的焦虑情绪."Country Hedging分析师Sterling Smith.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低9美元,报8,300美元,盘中一度滑至2010年11月迄今最低水平每吨8,234.75美元.

盘後交易中,期铜价格回到8,325美元水平,因受纽约期铜价格带动,并由此终结连续三日下跌态势.纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约上涨3.85美分,结算价报每磅3.7640美元.

其他基本金属追随期铜疲软势头,指标三个月期锡下跌至一年最低每吨21,516美元.三个月期镍则勉强站在略高于关键支撑位的水平.

对欧元区主权债务问题和全球经济前景不明朗的忧虑料有可能令基本金属维持区间波动,直到有能够左右走势的明确信号发出.

"由于(经济)有可能向不利方向发展,我们在建议客户做多基本金属时态度较为谨慎.在一段时间内观望并留意基本金属走向是不错的策略,"瑞典北欧斯安银行首席分析师Bjarne Schieldrop表示.

"现在普遍增加基本金属多头仓位还太早.如果全球经济环境转黯淡,那麽那些供给最为充裕的金属将走低."

**印尼罢工**

消息称受到印尼Grasberg铜矿罢工影响,Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)可能不会实现第三季营收预估,这部分程度上触发了期铜盘後反弹.

巴克莱资本分析师Nicholas Snowdon称如果罢工继续,则产量减少将给铜市和价格带来较大影响.

中国8月铜进口跳涨21%,不过较去年同期仍减少近12%.

中国精炼铜进口触及自1月迄今高位,因套利改善引发现货买盘.

数据还显示,中国8月铜精矿进口量跳涨42%,达675,928吨.花旗分析师David Thurtell称此为历史第二记录.

以下为1705GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 376.10 3.55 +0.95 444.70 -15.43

LME期铝 2317.00 -10.00 -0.43 2470.00 -6.19

LME期铜 8299.00 -10.00 -0.12 9600.00 -13.55

LME期铅 2220.00 -100.00 -4.31 2550.00 -12.94

LME期镍 20350.00 -870.00 -4.10 24750.00 -17.78

LME期锡 21645.00 -1005.00 -4.44 26900.00 -19.54

LME期锌 2076.50 -5.50 -0.26 2454.00 -15.38

上海期铝 17160.00 105.00 +0.62 16840.00 1.90

上海期铜 62940.00 -20.00 -0.03 71850.00 -12.40

上海期锌 16455.00 75.00 +0.46 19475.00 -15.51

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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