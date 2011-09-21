分析师看美联储4000亿美元刺激措施

路透纽约9月21日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三向处于困境中的美国经济施以援手,公布计划以进一步推低长期利率,以及扶助低迷的房地产业.

声明要点:

* 美联储称将延长所持证券的平均年期

* 将在2012年6月底前购买4,000亿美元六年期至30年期公债,出售相同规模的三年期或更短期的公债

* 将抵押贷款支持债券到期本金再投资到机构MBS上

* 重申经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中

以下为分析师评论摘要:

4CAST利率策略师GENNADIY GOLDBERG

"这就是市场所预期的.(规模)预估在约3,000亿-5,000亿美元之间.

有关超额准备金的利率险些出现调整,但是(美联储)可能决定暂缓,因为这可能会带来更多问题.

很显然,这对于公债而言是利好消息.不过这是否将给经济带来刺激作用,还有待观察.它对经济的影响或将有限."

太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian):

"美联储下调其经济展望,并指出较大的下行风险.美联储的决议表明美国联邦公开市场委员会(FOMC)内部的分歧增加."

FOREX.COM首席分析师BRIAN DOLAN:

"美联储的声明与市场预期大体一致,尽管卖短债买长债的规模略高于市场预期.我认为美元将下跌,但是目前情况不是这样...我们觉得未来某个时点将出现一些美元获利盘.欧洲仍是一团糟,全球经济目前看起来停滞不前.今日的行动看来是美联储的最後一击."

BLUE OCEAN BROKERAGE能源衍生品和研究部主管CARL LARRY:

"(美联储)推行卖短债买长债操作,这将在近期打压美元,长期提振美元.

美联储内部仍有持不同意见的委员,这给决议带来压力.而对于稳定的经济复苏而言,这并非是好的兆头.

(联储的决定)可能会造成原油下跌,直到经济前景改善到能够令美联储内部意见一致的程度."

市场反应:

* 美元上涨,兑欧元由跌转升,兑澳元和英镑触及日高

* 美国公债收益率下挫,30年期公债收益率触及2009年1月来最低,10年期公债收益率触及逾60年最低

* 美国股市由升转跌,标普500指数和道指急挫1%

* 短期利率期货下滑

* 美国原油期货扩大跌幅,布兰特原油期货由升转跌

* 金价扩大跌幅.(完)

--编译 洪熙/李富强;审校 李军

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