全球铜市场1-7月供应过剩26.05万吨--WBMS

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元

路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。