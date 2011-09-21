全球铜市场1-7月供应过剩26.05万吨--WBMS

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透伦敦9月21日电---世界金属统计局(WBMS)周三称,今年1-7月全球铜市场供应过剩26.05万吨,上年全年供应过剩7.6万吨.
2011年1-7月,全球精炼铜产量较上年同期上升1.1%至1,121万吨.
全球消费量1,095.3万吨,2010年总消费量为1,909万吨.
WBMS在一份声明中称,"中国表观消费量减少27.2万吨至411.5万吨,占全球需求的37.6%."
1-7月全球矿业产量为905万吨,较上年同期下降0.9%.
中国精炼铜产量增长33.7万吨,智利铜产出减少8.7万吨至178.7万吨.
1-7月原铝市场供应过剩37.31万吨,上年同期过剩56.28万吨.
WBMS并称,原铝需求为2,462万吨,较2010年同期增加95.9万吨.
1-7月铅市场过剩1.21万吨,上年同期过剩5.37万吨.
7月末总库存较2010年底增加10.95万吨,新增金属库存几乎全部存放在伦敦金属交易所(LME)仓库内.
锌市场1-7月供应过剩38.5万吨,对比2010年全年供应过剩39.5万吨.
WBMS提到,同期镍市场供应过剩,供应量比表观需求多出4,900吨,而同期锡市场缺口为3,300吨.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透惠灵顿2月9日 - 新西兰央行助理总裁周四接受路透专访时称，该央行的关注重点已经从国内问题转向外部风险，包括美国的保护主义倾向。
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。