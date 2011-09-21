美联储推出4000亿美元刺激措施

路透华盛顿9月21日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三表示,加大力度扶助陷入困境的经济,采取措施在一段时间内进一步加大长期利率的压力,且扶助受创的楼市.

美联储在利率声明中称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.

美联储还将到期抵押贷款支撑证券(MBS)和机构债回笼资金再投入抵押贷款市场.美联储表示将在10月3日开始将机构债本金再投资到MBS.

美联储并宣布维持利率在0-0.25%区间不变.

"近期的指标显示就业市场总体仍然疲弱,且失业率仍然高企,"美联储在声明中指出.

美联储称将在2012年6月底前购买4,000亿美元六年期至30年期公债,出售相同规模的三年期或更短期的公债.美联储表示将购买的较长期公债中32%为六年期至八年期、32%为八年期至10年期、4%为10年期至20年期、29%为20年期至30年期、3%将为通膨保值债券.

美联储称家庭支出仅小幅增加,尽管汽车销售反弹.美联储重申经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中.

三位美联储委员对声明持异议:费希尔、柯薛拉柯塔和普洛瑟不支持采取更多宽松货币政策.

美联储表示预计经济复苏步幅在未来几季将有所加快,但预计失业率将仅逐步下滑.

美联储重申将例行检讨所持证券仓位规模和组成,准备在适当的情况下作出调整,并表示将在每个月底发布下一个月的购买和出售暂时计划.

美联储表示讨论了促进经济更强劲复苏的可用政策工具范围,没有提供更多细节.(完)

--编译 母红;审校 李军

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