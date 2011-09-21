美国三大股指均收低逾2%

* 美国经济前景黯淡,美联储将买入较长期公债应对

* 惠普、甲骨文和Adobe上涨

* 道指重挫2.5%,标普急跌2.9%,Nasdaq重挫2%

路透纽约9月21日电---美国股市周三大幅收跌逾2%,之前美国联邦储备委员会(FED,美联储)称经济面临"巨大下行风险",并采取新一轮举措刺激成长.

一如预期,美联储称,将购买更多长期美国公债来推低借贷利率.但投资者担心在经济看似将陷入停滞的情况下,联储计划料对借贷的影响不大.

美联储推出的4,000亿美元"卖短债买长债"计划,是试图恢复经济的最新举措.自2008年金融危机以来,美国经济积重难返.在之前实施一系列举措之前,投资者的乐观情绪有所减弱,尤其是鉴于美联储在声明指出经济存在巨大风险.

"当宣布存在'巨大下行风险'时,这可能是分量最重的声明,"DME Securities场内交易部主管Alan Valdes称."考虑到之前的1兆(万亿)美元操作,(政策)并没有起到效果."

道琼交通分项指数下跌5.3%.Railroad Norfolk Southern(NSC.N)重挫8.3%至61.93美元.

道琼工业指数重挫283.82点,或2.49%,报11,124.84;标准普尔500指数急跌35.33点,或2.94%,报1,166.76点.Nasdaq指数大跌52.05点,或2.01%,报2,538.19点.

美联储表示,将推出一项4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.

联储称经济成长仍低迷,近期数据显示整体就业市场仍疲弱,失业率居高不下.

"卖短债买长债"是美联储用于刺激消费者和商业信贷的最新举措,该计划有可能威胁到未来几年美国部分大型保险公司的获利.

相比之下,科技股呈现部分亮点.

美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O劲扬4.2%,收报29.54美元,之前一日该公司预计当前季度获利料高于预期,并称营收将强劲.稍早时,甲骨文攀升至30.96美元,临近八周高位.

Adobe Systems(ADBE.O)上扬1%,收报24.89美元,此前预计第四季营收将超出预期.

惠普(HPQ.N)股价跳涨6.6%至23.96美元.之前一位熟悉情况的消息人士表示,该公司董事会正考虑替换执行长Leo Apotheker,并任命eBay(EBAY.O)前执行长Meg Whitman临时接替.

盘中交投活跃.纽约证交所(NYSE),美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约88.5亿股,高于今年迄今79.1亿股的日均值.

纽约证交所涨跌股家数分别为437和2,577,Nasdaq市场则为436和2,124.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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