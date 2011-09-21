美联储警告经济面临严重风险 推出新的经济刺激举措

* 美联储警告经济面临"严重风险"

* 将卖出短期债券,买入较长期债券

* 购买新的抵押贷款支持债券,向楼市提供新的支撑

* 共和党向美联储施压,要求其停止货币刺激行动

路透华盛顿9月21日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三采取行动,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经济面临的严重风险.

美联储表示,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.

美联储还将到期抵押贷款支撑证券(MBS)和机构债回笼资金再投入抵押贷款市场.此举印证了美国房屋市场的疲弱程度.

金融市场对美联储的行动反应不一.美国股市显然被美联储的悲观展望所吓倒,大幅下挫,标准普尔500指数收低近3%.

美国长期公债价格上涨,推低收益率(殖利率)--显示这些举措比部分投资者预期的激进.指标美国10年期公债收益率一度低见1.856%的逾60年最低位.

"近期的指标显示就业市场总体仍然疲弱,且失业率依然高企."美联储在声明中指出."经济前景有很大的下滑风险,包括全球金融市场紧张等."

美国上半年经济增长年率为区区不到1%,经济分析师已警告称衰退的风险升高.

然而分析师表示,美联储的措施即便确实使长期利率下降,可能也无法产生巨大影响.

"借款成本根本不是问题."Capital Economics分析师Paul Ashworth表示."企业对投资没有信心,且半数抵押贷款借款者的房屋净值,根本无法以低利率再融资."

在美联储发表声明後,美国股市大幅收跌,同时长期公债价格上涨,推低收益率(殖利率).

虽然美联储加大支持力度,但其他一些政府支持措施开始逐步撤销.本月底联邦住房机构可以购买的贷款规模将减少,明年房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)将开始针对其购买的贷款上调费用.

尽管如此,NAR分析师Jed Smith仍持乐观态度,认为房价或很快趋稳,因房屋存量将可能在冬季减少.

"(存量下降)将非常有利于最终价格的稳定,"他对记者说.

NAR公布,成屋存量下降3.0%至358万户,相当于八个半月的供应量.

NAR称,尽管飓风Irene月末袭击了东海岸大部分地区,造成一定破坏,但成屋销售仍呈现增长.

接受路透访问的分析师之前预计,美国8月成屋销售增长1.4%,年率为471万户.8月成屋销售较2010年同期增加18.6%.(完)

--编译 李爽/王兴亚;审校 杜明霞/郑茵/艾茂林

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