美8月成屋销售大增 但房价前景黯淡

* 8月成屋销售超过预期

* 房价较上年同期下降,有助于提升购买力

路透华盛顿9月21日电---美国8月成屋销售升至五个月高位,因房价下降以及利率极低,吸引了更多买家进入依然没有生气的楼市.

但这项数据恐难改变认为楼市不会很快大幅提振经济的观点.

全美不动产协会(NAR)周三称,成屋销售较前月增加7.7%,年率为503万套,增幅超出预估.房价中值较上年同期下降5.1%.

"楼市仍然非常低迷,"美银-美林分析师Michael Hanson表示."我们必须看到许多好消息,才能说楼市明显好转."

房价前景仍然黯淡.MacroMarkets LLC进行的一项调查显示,分析师预计到2015年房价仅年增1.1%.

调查显示,这还不及楼市泡沫之前13年年增速的三分之一.房价下跌可能使许多美国人蒙受投资亏损.

另外,美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国抵押贷款申请微增,因再融资活动的增加被购买需求的缺乏所抵消.

浏览美国成屋销售图表,请点选(r.reuters.com/fyn83s)

浏览美国抵押贷款图表,请点选(r.reuters.com/van83s ).

**廉价出售**

2011年成屋销售呈现下降趋势,房价依然疲弱.打压房价的一个因素就是包括止赎房产在内的"廉价出售"比率较高.

廉价出售占8月交易的31%,高于前月的29%.

为了刺激楼市以及困顿的经济,美联储周三表示,试图压低长期借款成本,支撑楼市.

美联储称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,还将到期抵押贷款支撑证券(MBS)和机构债回笼资金再投入抵押贷款市场.此举印证了美国房屋市场的疲弱程度.

美联储的低利率政策推动30年期抵押贷款利率降至至少1971年以来最低.房贷美从1971年才开始编撰这项数据.

在美联储发表声明後,美国股市大幅收跌,同时长期公债价格上涨,推低收益率(殖利率).

虽然美联储加大支持力度,但其他一些政府支持措施开始逐步撤销.本月底联邦住房机构可以购买的贷款规模将减少,明年房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)将开始针对其购买的贷款上调费用.

尽管如此,NAR分析师Jed Smith仍持乐观态度,认为房价或很快趋稳,因房屋存量将可能在冬季减少.

"(存量下降)将非常有利于最终价格的稳定,"他对记者说.

NAR公布,成屋存量下降3.0%至358万户,相当于八个半月的供应量.

NAR称,尽管飓风Irene月末袭击了东海岸大部分地区,造成一定破坏,但成屋销售仍呈现增长.

接受路透访问的分析师之前预计,美国8月成屋销售增长1.4%,年率为471万户.8月成屋销售较2010年同期增加18.6%.(完)

--编译 李爽/王兴亚;审校 杜明霞/郑茵/艾茂林

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